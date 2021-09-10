ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU

MUŞ'ta, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 15 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi olan Şeref Ardil (33), günde yaklaşık 14 bin adet organik yumurta elde ediyor.

MUŞ'ta, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 15 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi olan Şeref Ardil (33), günde yaklaşık 14 bin adet organik yumurta elde ediyor. 5 kişiye de iş imkanı sağlanan çiftlikte elde edilen yumurtalar, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satılıyor.

Güzeltepe Mahallesinde yaşayan evli ve üç çocuk babası Şeref Ardil, evinin bahçesindeki kümes te tavuk besleyen annesini örnek alarak, tavuk beslemeye başladı. 15 adet tavukla başladığı işini büyütebilmek için hiçbir destek almadan evinin bahçesine çiftlik kuran Ardil, 3 yıl içerisinde 15 bin tavuk sahibi oldu. Günde yaklaşık 14 bin organik yumurta elde eden Ardil, bunları Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satıyor.

Çiftliğindeki tavuklardan elde ettiği yumurtalar ve 5 kişiye sağladığı iş imkanını arttırmayı hedefleyen Ardil, 'Bu işe annemi örnek alarak 15 tavukla başladım. Şuanda 15 bin tavuk ile organik yumurta üretimine devam ediyoruz. Günde 450 koli, yaklaşık 14 bin adet organik yumurta üretimi ile Muş başta olmak üzere çevre illere satışını yapıyoruz" diye konuştu.

Özellikle elde edilen yumurtaların Elazığ, Bingöl, Ağrı ve Van gibi çevre illere gönderildiğini belirten Ardil, 'Çiftlikte beş tane işçi istihdam ediyoruz. Devlet tarafından her hangi bir destek almadım. Destek olursa daha modern, daha güzel çiftlikler kurulabilir. Çalışan sayısı da artar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı