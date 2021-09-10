ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 15 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi olan Şeref Ardil (33), günde yaklaşık 14 bin adet organik yumurta elde ediyor.

MUŞ'ta, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 15 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi olan Şeref Ardil (33), günde yaklaşık 14 bin adet organik yumurta elde ediyor. 5 kişiye de iş imkanı sağlanan çiftlikte elde edilen yumurtalar, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satılıyor.

Güzeltepe Mahallesinde yaşayan evli ve üç çocuk babası Şeref Ardil, evinin bahçesindeki kümes te tavuk besleyen annesini örnek alarak, tavuk beslemeye başladı. 15 adet tavukla başladığı işini büyütebilmek için hiçbir destek almadan evinin bahçesine çiftlik kuran Ardil, 3 yıl içerisinde 15 bin tavuk sahibi oldu. Günde yaklaşık 14 bin organik yumurta elde eden Ardil, bunları Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satıyor.

Çiftliğindeki tavuklardan elde ettiği yumurtalar ve 5 kişiye sağladığı iş imkanını arttırmayı hedefleyen Ardil, 'Bu işe annemi örnek alarak 15 tavukla başladım. Şuanda 15 bin tavuk ile organik yumurta üretimine devam ediyoruz. Günde 450 koli, yaklaşık 14 bin adet organik yumurta üretimi ile Muş başta olmak üzere çevre illere satışını yapıyoruz" diye konuştu.

Özellikle elde edilen yumurtaların Elazığ, Bingöl, Ağrı ve Van gibi çevre illere gönderildiğini belirten Ardil, 'Çiftlikte beş tane işçi istihdam ediyoruz. Devlet tarafından her hangi bir destek almadım. Destek olursa daha modern, daha güzel çiftlikler kurulabilir. Çalışan sayısı da artar" dedi.

ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU
ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU
ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU
ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kylie Jenner Derya Baykal Derya Şensoy Yıldız Tilbe
Spor Cristiano Çağdaş Atan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ANNESİNİ ÖRNEK ALDI 15 BİN TAVUKLU ÇİFTLİK SAHİBİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:53:14. #1.15#

title