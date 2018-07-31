Anne Bebek Çocuk Sektörü, CBME Türkiye Fuarı İle Dünya Pazarlarına Açılacak…

2019 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile en trend ürünlerin vitrine çıkacağı CBME Türkiye'ye 125 ülkeden, 300 katılımcı, 750 marka ile ağırlıklı olarak Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye'den 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Her yıl 1.3 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği ülkemizde; anne bebek çocuk ürünleri pazarı, hem üretim hem tüketim alanlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Sektörün yıllık iş hacminin 500-600 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, CBME Türkiye'nin destekçisi Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği BAGİDER'e göre ebeveynler 0-2 yaş grubundaki bebekleri için yılda ortalama 2 bin TL harcıyor, bu rakam 3-4 yaş grubunda bin 600 TL'ye geriliyor.

İHRACAT ODAKLI CBME TÜRKİYE'YE, 125 ÜLKEDEN 18 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ KATILIMI BEKLENİYOR…

CBME'nin anne bebek çocuk ürünleri alanında bir dünya markası olduğunun ve Türkiye dışında Çin, Hindistan ve Singapur'da düzenlendiğinin altını çizen UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, "CBME Türkiye, ihracat odaklı bir fuar. Bu nedenle uluslarararası ziyaretçi stratejimizi bir yıl öncesinden belirliyor ve pazarlama stratejimizi bu yönde uyguluyoruz. Bu yıl odağımıza Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ülkelerini aldık. 2019 yılında CBME Türkiye'de hedefimiz 750 marka ve 125 ülkeden 18 bini aşkın ziyaretçi ağırlamak. Ayrıca, Alım Heyeti Programımız ile sektörün hedef pazar ülkelerinden nitelikli profesyonel alıcıları CBME Türkiye katılımcısıyla buluşturacağız."dedi.

TÜRKİYE'DE BEBEK ARAÇ GEREÇ VE MOBİLYALARI PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 650 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI…

CBME Türkiye 2019'da araç gereç ve bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları başta olmak üzere, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu, anne ve hamile ürünleri firmalarıyla birlikte, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupları yer alıyor. Bebek araç gereç ve mobilyalarının, sektörün en hızlı büyüyen alt kategorilerinden biri olduğuna dikkat çeken UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, "Türkiye'de Bebek Araç Gereç ve Mobilyaları pazar büyüklüğü 650 milyon TL'ye yaklaştı. Sadece bebek arabası kategorisinin büyüklüğü 40 milyon dolar civarında ve yılda ortalama 350 bin adet bebek arabası satılıyor. Türkiye, büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu bakımından bebek araç gereçleri için çok önemli bir pazar. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği İstanbul'da düzenlenen CBME Türkiye de sektörün uluslararası ortak buluşma noktası olarak öne çıkıyor" dedi.

MAMMASHOW'DA ANNELER EN YENİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ DENEYİMLEME FIRSATI BULACAK…

Katılımcı ve ziyaretçilerinin ticari işbirlikleri geliştirmesini sağlayan CBME Türkiye kapsamında fuar ile eş zamanlı olarak İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde MammaShow düzenlenecek. İlki anne ve anne adaylarının büyük ilgisini çeken MammaShow'un ikincisi de ebeveynlerin hayatlarını kolaylaştıracak bilgilerin paylaşılacağı, alanında uzman konuşmacıların yer alacağı hamilelik ve doğum yöntemleri, bebeğin zihinsel ve bedensel gelişimi, anne ve bebeğin sağlıklı beslenmesi, uyku düzeni, oyun gibi zengin içerikte pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ebeveynler MammaShow alanında bebek ve çocuklarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecekleri gibi, bu alanda geliştirilen en yeni ürün ve hizmetleri deneyimleyerek çocukları için en doğru seçimleri yapmada rehberlik hizmeti almış olacaklar.