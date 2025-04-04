ANLIK ALTIN FİYATLARI: 4 Nisan Cuma gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!

?Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 4 Nisan 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:16 itibariyle yüzde -0,34 değer kaybıyla 3785,90'dan işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:16 itibariyle yüzde -0,44 azalarak 6157,32'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:16 itibariyle yüzde -0,44 azalarak 12314,64'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:16 itibariyle yüzde -0,44 değer kaybıyla 24591,28'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:16 itibariyle yüzde -0,52 azalarak 3097,97'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3850 liradan alınırken 3893 liradan satılıyor.