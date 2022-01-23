ANKARAKA 40 şirkete tıbbi cihazlar hakkında bilgilendirme yaparak sertifika verdi

ANKARA (İHA) - Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Ankara'nın ilaç, tıbbi cihaz ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren 40 şirket ve girişimcinin kapasitelerinin artırılması hedefiyle tasarladığı İlaç, Tıbbi Cihaz ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı'nı tamamladı.

ANKARAKA tarafından Ankara'nın ilaç, tıbbi cihaz ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren şirket ve girişimcilerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefine katkı sağlamak adına " İlaç, Tıbbi Cihaz ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı" başlatılmıştı. Eğitimlerine ocak ayının ilk haftasında başlanılan program, bu sene farklı bir konsepte taşınarak eğitim ve mentorluk bileşeninden oluşan hibrit bir yapıya dönüştürüldü. Verilen eğitimler, ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi, Medical Device Regulation (MDR) Uygulanması, Tıbbi Cihazlarda Klinik Süreç, Tıbbi Cihazlarda Siber Güvenlik ve Veri, Tıbbi Cihazlarda Onaylanmış Kuruluşlar, Tıbbi Cihazlarda Testler ve Validasyonlar ile Tıbbi Cihazlarda Yönetimin Sorumluluğu başlıklarından oluşuyor. 10 gün süren eğitimler toplamda 40 girişimciyle/şirketle yüz yüze gerçekleştirildi. Ayrıca eğitimi tamamlayan firmalardan ve girişimcilerden değerlendirme sonucu seçilenlere pazarı tanıma ve ticarileştirme imkanlarını öğrenme ile uluslararası bağlantı kurma, ürün ve pazar doğrulama konularında mentorluk desteği verilecek. Mentorluk seansları, her bir şirket veya girişimci için seans süresi 4 saat olarak toplamda 2 seans olarak gerçekleştirilecek. Toplamda 25 girişimciye/şirkete mentorluk hizmeti de verilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, TechAnkara Tıbbi Cihaz, İlaç ve Medikal Ürünler Hızlandırıcı Programı kapsamında 10 günlük eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirtti. Çelik, eğitime olan ilgi için teşekkür ederek katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

"Mentorluk hizmetimiz de tıbbi cihaz sektörü ile alakalı, yeni yönetmelikle alakalı ihtiyaç duyacakları her konuda destek olmaya yönelik olacak"

Eğitimin yürütücü firması EXCOPAN'ın Genel Müdürü Gizem Güvel, söz konusu program kapsamında tıbbi cihaz üreticilerine, ithalatçılarına, ihracatçılarına ve sektörler alakalı olan her kesim için yeni gelen yönetmeliğin yaptırımları konusunda 2 hafta 10 gün süren bir eğitim düzenlendiğini belirterek, "Sonrasında da bir mentorluk programımız olacak. Bu kapsamda biz EXCOPAN olarak bir ekosistem şirketiyiz. Ekosistemimizin bütün paydaşlarımızla birlikte yönetmeliğin sektör üzerindeki yaptırımları, gereklilikleri ve bu konuda neler yapması gerektiği ile alakalı Ankara'nın üretici firmalarına bir dizi eğitim programı düzenledik. Bugün de son günündeyiz. Umuyorum çok efektif ve verimli bir eğitim olmuştur. Ardından eğitme katılan 25 personeli seçip yerinde mentorluk hizmeti vereceğiz. Mentorluk hizmetimiz de tıbbi cihaz sektörü ile alakalı, yeni yönetmelikle alakalı ihtiyaç duyacakları her konuda destek olmaya yönelik bir mentorluk olacak. Bu da ANKARAKA ile birlikte geliştirdiğimiz ve Türkiye'de ilk defa yapılacak bir hizmet olacak" dedi.

"Biz bu eğitim programlarını düzenleyerek bu gerekliliklerin neler olduğunu, bu konuda firmaların neler yapması gerektiğini anlatıyoruz"

Güvel, geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin çok ciddi yaptırımları olduğunu dikkati çekerek, "Programın katkısı şu; bu yönetmelik ile gelen yaptırımları yapmakla yükümlü olacak birçok üretici. Aslında bizim son kullanıcı olarak hastanelerde kullandığımız bir ok ürünün sağlayıcısı olan firmaların bu yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor. Getirmediği takdirde bugün annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuklarımızı hastanelerde o gereklilikler yerine getirilmediği için o ürünleri bulamayabilecekler. Dolayısıyla bizler bu eğitim programlarını düzenleyerek bu gerekliliklerin neler olduğunu, bu konuda firmaların neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. İlerleyen zamanlarda herhangi bir eşimiz, dostumuz ve yakın akrabamız bir ürünün bulunamamasından dolayı sağlık problemi yaşamasın diye. O yüzden ANKARAKA'nın desteği ile biz sektöre destek olmak için buradayız" diye konuştu. - ANKARA