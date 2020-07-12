Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ligde üçüncülük mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, küme düşmeme yolunda son kozlarını oynayan Ankaragücü karşında 3 puan alarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Bu kritik karşılaşmada sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçını da kazanarak ligi üçüncü sırada tamamlamak istiyor. Ev sahibi Ankaragücü ise ligde son sırada yer almasına karşın bu maçtan 3 puan alarak kümede kalma yolunda umutlarını devam ettirmek istiyor. EMİN BAYRAM KAPTAN OLARAK 11'DE Galatasaray'ın 2003 doğumlu genç oyuncusu Emin Bayram, Ryan Donk'un maça kısa süre kala sakatlanmasıyla kendisine 11'de yer buldu. Teknik Direktör Fatih Terim, genç savunmacıya kaptanlık bantını da verdi ve Emin Bayram, Galatasaray tarihinde sahaya çıkan en genç kaptanı oldu. Saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle; ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill GALATASARAY: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem