Ankara-Uyuşturucu Satıcıları 'Çürük Kavun' Operasyonuyla Yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı 'Çürük Kavun' adı verilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonrası şafak operasyonuyla düğmeye bastı. Ekiplerin 'Çürük Kavun' adını verdikleri şafak operasyonunda 8 ayrı noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 60 polis görev alırken narkotik köpekleri hazır bulundu.

Operasyonlarda torbacı diye bilinen 17 uyuşturucu satıcısı ile 5 cezaevi firarisi gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çeşitli kesici ve delici aletler ile değişik türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 17 zanlıdan A.U., S.K. ve O.Ç.denetimli serbestlik şartıyla serbest Kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, şantaj, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen H.Ü., H.Ç., F.Ş., M.U., Ö.D., M.A.D., A.A., K.D., M.Y., E.A., H.Ç., A.D., H.H.Ö. ve M.F.T tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.