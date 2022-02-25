Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı - Haberler
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Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı

Vestel'in müşteri odaklı hizmetleri kapsamında sunduğu ve dijital alışveriş deneyimini mağazalarında yaşatan Vestel Ekspres Ankara'da ilk mağazasını açtı.

ANKARA (İHA) - Vestel'in müşteri odaklı hizmetleri kapsamında sunduğu ve dijital alışveriş deneyimini mağazalarında yaşatan Vestel Ekspres Ankara'da ilk mağazasını açtı.

Türkiye'nin öncü teknoloji markalarından Vestel, online alışveriş deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu ekspres mağazalarına bir yenisini ekledi. Bilkent Center AVM'de açılan Vestel Ekspres, Ankara'nın ilk ekspres mağazası olurken, Türkiye genelindeki ekspres mağaza sayısı 75'e ulaştı.

Verilen bilgiye göre, elektrikli süpürge, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünlerinin teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspres Bilkent Center'da müşteriler, satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Yeni nesil alışveriş deneyimi sunan ekspres mağazaları, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca ekspres mağazası sayesinde müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor. - ANKARA

Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

alışveriş, Türkiye, Vestel, Ankara, Ekonomi, Haberler

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