Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandıANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş 2 tarihi konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ankara'da, iki terk edilmiş konak yandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde terk edilmiş 2 tarihi konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Anafartalar Mahallesi'nde Yahudi Mahallesi olarak bilinen yerdeki terk edilmiş tarihi konakta, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Ahşap konaktaki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki konağa da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangının ardından, iki tarihi konak da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA