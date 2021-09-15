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Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ üyesi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Ankara'da FETÖ üyesi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

Son dakika habere göre Ankara'da FETÖ üyesi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandıANKARA'da, terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerinin Gölbaşı ve Polatlı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

Ankara'da FETÖ üyesi 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

ANKARA'da, terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan aranan 2 kişi, jandarma ekiplerinin Gölbaşı ve Polatlı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan A.A. adlı kişinin Gölbaşı ilçesinde bir firmada çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda A.A., 14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. adlı kişinin de Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda şüpheli, 14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.

Haber :  ANKARA,


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