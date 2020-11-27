Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından...

27.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:48
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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