Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.