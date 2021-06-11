Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapacağı iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kararıyla suya %80 zam yapacağı iddia edilmişti. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, suya zam yapılacağı iddialarıyla ilgili açıklamasında "Çamur siyasetini meslek belleyen çevreler, belirli aralıklarla ABB'nin suya zam yapmak istediği haberlerini yaymaktadır. Halbuki biz bunun yalan olduğunu onların bile anlayacağı şekilde anlatmıştık. Nedir bu suya %80 zam safsatası?" dedi.

''ZAM DEĞİL, KADEMELİ SU TARİFESİ''

Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"ABB yönetimi kademeli su tarifesi talep etmektedir. Kademeli su tarifesi zam değildir. Suyumuz azalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kuraklığa karşı dünyadaki tek tasarruf modeli olan kademeli su tarifesini önermektedir. Gaziantep, Bursa... Kademeli su tarifesi uyguluyor. Onlar yapınca mübah, biz yapınca günah mı? Kaldı ki ABB yönetimi, vahşi tüketim yapanlardan elde edilecek gelirle 200 bin sosyal yardım alan aileye suyu 10 m³'e kadar m³ başı 1 TL vermeyi de önerdi. Halkın cebini yıllarca su faturasıyla deleceksiniz! Suyu normal şekilde tüketen vatandaşın etkilenmeyeceği, Bakanlıkça önerilen, kendi belediyelerinizin uyguladığı kademeli su tarifesine zam diyeceksiniz.''