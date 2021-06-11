Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapacağı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapacağı iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapacağı iddiası
Haberler.com - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kararıyla suya %80 zam yapacağı iddia edilmişti. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, suya zam yapılacağı iddialarıyla ilgili açıklamasında "Çamur siyasetini meslek belleyen çevreler, belirli aralıklarla ABB'nin suya zam yapmak istediği haberlerini yaymaktadır. Halbuki biz bunun yalan olduğunu onların bile anlayacağı şekilde anlatmıştık. Nedir bu suya %80 zam safsatası?" dedi.

''ZAM DEĞİL, KADEMELİ SU TARİFESİ''

Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"ABB yönetimi kademeli su tarifesi talep etmektedir. Kademeli su tarifesi zam değildir. Suyumuz azalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kuraklığa karşı dünyadaki tek tasarruf modeli olan kademeli su tarifesini önermektedir. Gaziantep, Bursa... Kademeli su tarifesi uyguluyor. Onlar yapınca mübah, biz yapınca günah mı? Kaldı ki ABB yönetimi, vahşi tüketim yapanlardan elde edilecek gelirle 200 bin sosyal yardım alan aileye suyu 10 m³'e kadar m³ başı 1 TL vermeyi de önerdi. Halkın cebini yıllarca su faturasıyla deleceksiniz! Suyu normal şekilde tüketen vatandaşın etkilenmeyeceği, Bakanlıkça önerilen, kendi belediyelerinizin uyguladığı kademeli su tarifesine zam diyeceksiniz.''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapılacağı iddiası
Doğruluk Kontrolü
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kararıyla suya %80 zam yapacağı iddia edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Fahriye Evcen Burcu Biricik
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya %80 zam yapacağı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 17:28:36. #1.13#

title