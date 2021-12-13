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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne CNG yakıt sistemli yeni otobüsler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne CNG yakıt sistemli yeni otobüsler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO'nun açtığı otobüs ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto şehir içi otobüslerin teslimatına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO'nun açtığı otobüs ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto şehir içi otobüslerin teslimatına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto model otobüslerin teslimatlarına başladı. 13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle; dünyanın en modern otobüs fabrikalarından Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip 21 adet Conecto Solo ve 33 adet Conecto Körüklü otobüslerin ilk teslimatı gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk'ün teslim edeceği toplam 273 Mercedes-Benz Conecto CNG; elektronik süspansiyon, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi yüksek konfor özelliklerinin yanı sıra; elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ve devrilme dayanımı gibi güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca tüm otobüsler; COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki dakikada bir, aracın içindeki havanın sürekli ve tamamen yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma özelliği olan aktif filtrelere de sahip. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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