Anadolu Efes'te Transfer

Anadolu Efes Basketbol Takımı, geride kalan sezonu Banvit'te geçiren Sloven oyuncu Edo Muric'i transfer etti.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet poziyonunda görev yapan 26 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Muric, ligin normal sezonunda Banvit'le çıktığı 30 maçta 7 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.