Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes serinin 5. maçında durumu 3-2 yaparak avantaj elde etti. Ekrana gelen Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko play-off maçının 5. karşılaşmasının ardından gözler 6. ve şampiyonluk maçına çevrildi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında, 19 Haziran'da Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Çekişmeli şampiyonluk yarışı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

ANADOLU EFES: 86 – FENERBAHÇE BEKO: 76

Fenerbahçe Beko maçın ilk dakikalarında Kalinic ve Ali Muhammed'le skor elde etse de Anadolu Efes, Moerman'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayarak 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Fenerbahçe Beko, maçın 36. dakikasında farkı 13 sayıya düşürerek skoru 78-65'e getirdi. Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 82-65. Sarı-lacivertliler, kalan sürede maça tutunmaya çalışsa da ev sahibi ekip üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 86-76 kazandı.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lacivert-Beyazlıların 4. galibiyetinin ardından şampiyonluk maçı olan 6. Maçı, 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ile ikinci olan Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinde lacivert-beyazlı ekibin 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes'in şampiyon olmak için sahaya çıkacağı maç saat 20.00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.

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PLAY-OFF FİNAL MAÇLARI

Anadolu Efes'in şampiyon olmak için çıkacağı Fenerbahçe maçının 6. yarın akşam ekranlarda olacak. Fenerbahçe Beko'nun kazanmaktan başka çaresi olmadığı karşılaşmanın diğer karşılaşmaları ise şöyle:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76

MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Taraftarlar, müsabakanın biletlerine şu bağlantıdan ulaşabilir

SERİDE OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. Maçı, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko 19 Haziran Çarşamba oynanacak. Fenerbahçe'nin galibiyeti ile 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı Sinan Erdem'de oynanacak. Karşılaşmanın saati ise henüz belli değil.

SÜPER LİG PLAY-OFF FİNAL SERİSİNDE 5. KARŞILAŞMA

Yarın akşamki maçla birlikte Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.