Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı, korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı, korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi. Duruşma salonlarından, hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde ilaçlı su ile dezenfekte çalışması yapıldı.



Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.



Günde 30 bin kişi giriş çıkış yapıyor



Günde yaklaşık 30 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliyenin tüm blokları 3 kişilik temizlik ekibi tarafından ilaçlı su ile dezenfekte edildi. Hijyen çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, duruşma salonları, hakim ve savcılar ile kalem odaları ve bloklar arası geçişlerde ilaçlama çalışmaları yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, adliyenin koridorlarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.



"Vatandaşlarımızın güvenli hizmet alması için çalışmalar yaptık"



Adliyede yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin konuşan Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, "Bizim adliyemiz günlük yaklaşık 30 bin civarında vatandaşımızın, avukat meslektaşımızın geldiği bir binadadır. Bu binadaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var" dedi.



"Alınan tedbirler bizi sevindirdi"



Adliyeye yerleştirilen el dezenfektanından kullanan avukat Gökmen Dumlu, "Tedirginliğimiz vardı. Kolonya arayışına girdik, bulduk. Onun dışında fazla bir şey yapamadık. Bu alınan tedbirler bizi sevindirdi. Çünkü binlerce meslektaşımız adliyeye giriyor. Adliyemiz için, vatandaş için, savcı ve hakimler için çok iyi bir ortam oluşturuldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA