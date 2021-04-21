Ammar Issa: "Korona virüs güzellik ürünlerine rağbeti arttırdı"
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Ammar Issa: "Korona virüs güzellik ürünlerine rağbeti arttırdı"

Ammar Issa: 'Korona virüs güzellik ürünlerine rağbeti arttırdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınının birçok insanı evde kalmaya zorlamasına rağmen güzellik ürünlerine olan rağbeti arttırdığını ifade eden Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, "Faaliyetinin 14.

Korona virüs salgınının birçok insanı evde kalmaya zorlamasına rağmen güzellik ürünlerine olan rağbeti arttırdığını ifade eden Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, "Faaliyetinin 14. yıl dönümünü geride bırakan AMR Beauty'de 100'den fazla çalışan ile salonlara ve halka yüksek kaliteli güzellik ürünleri sunuyoruz" dedi.

Çevrim içi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty kurucusu Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, 2020'nin ekonomik zorluklarının dünya çapında birçok işletmeyi etkilediğine dikkat çekerek, "Tüketici ve ticari güzellik ürünleri tedarikçisi AMR Beauty, son beş yılda güçlü bir büyüme kat etti. 2020'nin ekonomik zorlukları dünya çapında birçok işletme sahibini etkiledi. Ancak şirketimizin Aralık ayına kadarki on ayda neredeyse 100 milyon dolar gelir elde etmesiyle şirketin kar hanesine çok az zarar verdi" dedi.

Sidney'in batısında faaliyet gösteren ve öncelikle Avusturalya ve İngiltere'ye sevkiyat yapan şirketine olan yoğun ilginin ilk olarak 2020'nin Kasım ayından sonra başladığını söyleyen Issa, "AMR'nin 63 ülkede 112 ticari markasına sahip olmasından gerçekten gurur duyuyorum. Kendi markamızın yüzde 100'ünü kendi bünyemizde satıyoruz ve finansal konumumuz çok güçlü. Başarımızı paylaşmaya ihtiyacımız olmayan bir konumdayız" diye konuştu.

"Başlangıçta pilot lisansı almayı umuyordum"

Güzellik sektörüne genç yaşta adım attığını belirten Issa, "14 yaşından beri ürünlere ilgi duyuyordum. Başlangıçta pilot lisansı almayı umuyordum. Ancak ücret çok pahalıydı. Bu yüzden para biriktirirken bir yandan küçük bir işletme açtım. İşletme, çok çabuk gelişen bir girişime dönüştü. Markamız, 2006 yılının Aralık ayında faaliyete geçti. Daha sonra pazarda, uygun fiyatlı saç şekillendirme ve bakım ürünleri için bir boşluk olduğunu fark ettim ve şirketi 2010 yılında bu açığı kapatmak üzere yönlendirdim. Şirketimiz şimdi Avusturalya'nın en büyük güzellik ve saç ürünü tedarikçilerinden biri olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

"En iyi fiyatlara ve en hızlı sevkiyat"

Geniş bir yelpazede çeşitlilik sunduklarını dile getiren Issa, "Şirketin işlerinin çoğu direkt olarak salonlar ve kuaförlerle çalışarak yönetilse de yakın zamanda satış için halka açıldı. Mağaza, aynı zamanda en iyi fiyatlara ve en hızlı sevkiyata sahip olmayı sağlamak için de fiyat eşitleme garantisi sunuyor. Ürünler makyaj malzemelerinden tırnak ve saç boyalarına, saç açıcılardan kuaför salonu mobilyalarına kadar geniş bir yelpazede sunuyor" şeklinde konuştu.

"Korona virüs salgını güzellik ürünlerine olan rağbeti arttırdı"

Şirketin Birleşik Krallık'tan gelen kazancıyla birlikte yılda 100 milyon dolar kazandığını belirten Issa, "Şirketin bu süreçte gösterdiği performans korona virüs salgınının birçok insanı evde kalmaya zorlaması ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını gerektirmesine rağmen güzellik ürünlerine olan rağbeti arttırdı. Şirketin geçtiğimiz birkaç yıldaki büyümesi o kadar hızlı oldu ki CEO talebini karşılayabilmek için depo alanını sürekli genişletmek zorunda kaldık. Önümüzdeki yıllarda şirketimizi bin personel istihdam eden mağaza ve depolar ile toplam 10 uluslararası pazarda genişletmek istiyoruz. Bizimle iletişime geçmek isteyenleri internet adresimize (https://amr.com.au/) bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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