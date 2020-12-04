Amasya Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti
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Amasya Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti

04.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:20

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Önder İdil ve ekibinin 3,5 yıllık çalışması sonucunda yeni bir tür toprak bakterisi bulundu.

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Önder İdil ve ekibinin 3,5 yıllık çalışması sonucunda yeni bir tür toprak bakterisi bulundu.

İdil ve öğrencileri tarafından Türkiye'nin farklı yerlerinden alınan topraklar, Amasya Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edildi. Analizler sonucu Bolu'da Yeniçağa Gölü çevresinden alınan toprakta yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi.

Yeni türün adı "Streptomyces Boluensis Sp. Nov." olarak belirlendi.

İdil, gazetecilere, keşifle ilgili makalenin "Archives of Microbiology" adlı uluslararası dergide yayına kabul edildiğini, bu şekilde yeni türün dünya literatürüne kazandırıldığını söyledi.

Laboratuvarda çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İdil, "Keşfettiğimiz türün adını, örneği Bolu'dan bulduğumuz için Bolu'ya addetmek istedik." dedi.

Çalışmada Amasya Üniversitesinin kendilerine önemli katkıları olduğunu belirten İdil, "Laboratuvarların kurulumunda, bu aşamaya gelinmesinde... Ben bir mikrobiyoloğum. Biyoloji alanındaki bir kişinin belki ulaşmak istediği noktalardan biri, yeni bir tür keşfini dünyaya kazandırmaktır. Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin maddi desteğinden dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti
Amasya Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti
Amasya Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti
Amasya Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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