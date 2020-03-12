Amasya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat yönüne giden Hakan Sönmez idaresindeki 60 HL 467 plakalı otomobil, Kale köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Aslıhan, Yaren ve Alperen Sönmez yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA