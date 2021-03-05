Amasya'da Kovid-19 karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi
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Amasya'da Kovid-19 karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi

05.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:03
Amasya'da Kovid-19 karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Amasya'da, karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Amasya'da, karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, kamu kurumu ve bankaya girmek isteyen 2 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanan kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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