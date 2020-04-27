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Dönüşüm, Amasya, Ekonomi, Haber

Amasya'da çok boyutlu kırsal kalkınma projesi

Amasya'da, "Altı Köy Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim ve Tarımda Dönüşüm Güdümlü Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçiyor.

27.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:21
Amasya'da çok boyutlu kırsal kalkınma projesi

Amasya'da, "Altı Köy Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim ve Tarımda Dönüşüm Güdümlü Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçiyor.

Merkezi Samsun'da buluna OKA'nın desteğiyle TR83 Bölgesinde hayata geçen özel nitelikli güdümlü projelere bir yenisi daha ekleniyor. Toplam 5 milyon 155 bin 258 TL bütçeli, Altı Köy Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim ve Tarımda Dönüşüm Güdümlü Projesi'nde, 14 Nisan 2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile uygulama aşamasına geçildi. Altı Köy Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi'nin başvuru sahibi olduğu 24 ay süreli projeye OKA tarafından yüzde 75 oranında destek sağlanacak.

Çok boyutlu bir kırsal kalkınma projesi

Proje Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Doluca, Çavuş, Güplüce, Eslemez, Keçiköy ve Çetmi köylerini kapsıyor. Amasya'nın toplulaştırma ve sulama alt yapısını tamamlamış en önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan bu altı köyde faaliyet gösteren sulama kooperatifleri, Altı Köy Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi'ni kurdu. Bu kooperatif, alanındaki ilk ve tek, izin ve onay sürecini de başarıyla tamamlayan Türkiye'deki az sayıdaki kooperatiften birisi olmayı başardı. Proje kapsamında 950,4 kWp/800kWe kurulu gücünde güneş enerjisi santrali (GES) inşa edilecek. Bu tesis ile bölge tarımının ve sürdürülebilir sulu tarımın geliştirilmesine yönelik alt yapı yatırımlarının yapılması, koruma-kullanma dengesi gözetilerek doğal kaynakların geliştirilmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması bekleniyor. Ayrıca proje kapsamında oluşturulması planlanan makine parkı ile birim üretim maliyetleri ve kayıplarının azaltılması, verimliliği artıracak, üreticinin katma değeri yüksek işlenmiş uç ve raf ömrü yüksek ürünlerle rekabet gücünü yükseltecek ürünler elde etmesi hedefleniyor.

Proje süreci boyunca insan kaynağının geliştirilmesi ile sürdürebilirliğe katkı sağlayacak, çeşitli konu ve disiplinlerdeki eğitim, seminer, demonstrasyon ve uygulamalardan oluşan farkındalık programının yaşama geçirilmesi planlanırken; planlı üretimi gözeten bütüncül yaklaşımı, değer zincirine müdahaleleri içeren çok boyutlu modeli ile projenin; yerel bölgesel, kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

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