Altınyıldız'dan tekstilde sıfır temasla "dijital çözüm"

Boyner Grup şirketlerinden Altınyıldız, fuarların gerçekleşmediği, sınırların kapatıldığı günlerde dünyanın her yerindeki müşterilerine dijital platform üzerinden hizmet veriyor.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya, salgın sebebiyle sınırların kapanması, ürün sevkiyatlarının durması ve fuar organizasyonlarının iptaliyle dünya dijital kanallara yöneldi. Altınyıldız da dijital altyapısına yaptığı yatırımlar ile bu süreçte yenilikçi çözümlerle müşterilerinin karşısına çıktı.

Platform altı haftada hazırlandı

Müşterileri ile dinamik bir iletişim ağını kurmak, geleneksel yöntemler ile uzayan üretim süreçlerini kısaltmak, çevre dostu çözümler üretmek ve daha iyi hizmet verebilmek için Düsseldorf'ta araştırmalara başlayan Altınyıldız, Almanya Moda Enstitüsü ile ortak projelere imza atan Color Digital firması ile kurduğu "DMIX Cloud" platformu üzerinden müşterileri ile buluşuyor. Salgın döneminin zorlu koşullarında Color Digital ile çalışmaya başlayan ekipler, altı haftalık bir süreçte "DMIX Cloud" platformunu hizmet verir hale getirdi. Temmuz 2020'den itibaren Sonbahar-Kış '21-22 koleksiyonunu dijital platformda sunan Altınyıldız, İlkbahar-Yaz '22 koleksiyonunu ile ikinci koleksiyon çalışmasını da buluta taşıdı.

Kumaşlar 3D boyutlandırılıyor, modelleniyor

Altınyıldız'ın dijital platforma taşıdığı yünlü kumaş koleksiyonları, Avrupa'da önde gelen küresel markaların dijital ürün koleksiyonlarında kullanılmaya başlandı. "DMIX Cloud" platformu ile müşteriler, 3D boyutlandırma yaparak Altınyıldız kumaşlarını seçebiliyor, seçilen kumaşların farklı desen ve varyanlarını görebiliyor, teknik detaylarına ulaşabiliyor ve programda önerilen modeller veya kendi modelleri üzerinden nihai ürün tasarımları yapılabiliyor. Yenilikçi uygulamayı kendi sistemleri içinde kullanan markalar bütün bir koleksiyonu dijital ve temassız tasarlayabiliyor. Bu platform ile müşteriler; ürün gruplarına, kalite içeriklerine ve desenlere Altınyıldız ile eş zamanlı erişebiliyor hatta kendi başlarına koleksiyonu inceleyip seçimlerini yapma fırsatı bulabiliyor.

Sınırları ortadan kaldırıp geleneksel tekstil tasarım ve numune üretim sürecini tekrar belirleyen bu uygulama ile koleksiyon üretim süreci ve maliyetini yarı yarıya azaltan Altınyıldız, dijital alt yapısına yatırım yapmaya, çevreye duyarlı çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz