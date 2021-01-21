Altınyıldız Classics'e "e-ticaretin en iyisi" ödülü
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Altınyıldız Classics'e "e-ticaretin en iyisi" ödülü

21.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:36
Altınyıldız Classics'e

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle 40 kategoride e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta, erkek giyim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Altınyıldız Classics oldu.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle 40 kategoride e-ticaretin en iyi markalarının belirlendiği ECHO Awards'ta, erkek giyim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Altınyıldız Classics oldu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine değer veren, onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının halk oylamasıyla belirlenerek ödüllendirildiği ve Türkiye'de bir ilk olan ECHO Awards'ta, Altınyıldız Classics, erkek giyim kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Kullanım Kolaylığı, Teslimat ve Satış Sonrası, Ürün Çeşitliliği ve En Yenilikçi E-ticaret Sitesi gibi süreçlerde­ki başarısıyla öne çıkan markalar ve plat­formların ödüllendirildiği ECHO Awards, nihai tüketicilerin değerlendirmeleri sonucunda belirlenmesi ile dikkati çekiyor.

Erkek giyim sektörü markası Altınyıldız Classics, monttan sweatshirt'e, polardan jean pantolona kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla da rahatlığı zirveye taşıyor, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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