Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı

16.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:36
Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı

Yılın son meclisinde koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım kararları oy birliğiyle alındı.

Yılın son meclisinde koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım kararları oy birliğiyle alındı. Altınova Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşayan vatandaşlara maddi ve ayni yardımlar yapılacağını açıklayan

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında yapılan 2020 Aralık Meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Altınova Belediye Meclisinde koronavirüs salgınına yönelik oy birliğiyle alınan kararlar şöyle:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan kişilerin gıda ve temizlik malzemeleri yardım taleplerinin karşılanmasına; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebi ile eğitim online yapılmakta olup, tablet ve interneti olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü ile tespit edilerek temin edilmesine; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covıd-19) salgını tedbirleri kapsamında işyerini kapatmak zorunda olan esnaflara 500 TL (beş yüz tl) destek verilmesine; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covıd-19) salgını nedeni ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte, temizlik ve maske ihtiyaçların temin edilmesine; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Koronavirüs (Covıd-19) salgını nedeni ile karantinaya alınan daire, bina ve dükkanların dezenfekte edilmesine; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemizde Mal Malzeme ve yapılacakları işlerle ilgili nakit talebinde bulunan, Resmi Gazetede yayınlanan Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflara maddi destek verilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi." - YALOVA

Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı
Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı
Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı
Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi (2)
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınova Belediye Meclisi 2020 Aralık oturumları tamamlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:38:09. #1.14#
title