Altınordulu Burak'ı Leverkusen istiyor
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Altınordulu Burak'ı Leverkusen istiyor

Altınordulu Burak'ı Leverkusen istiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalini 1-0 kaybederek son Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalini 1-0 kaybederek son Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin 11 yaşındayken Manisaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Bundesliga'da sezonu 6'ncı sırada bitiren Bayer Leverkusen'in ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Alman ekibinin Burak'ın transferini sonlandırmak için atağa kalktığı ve kulüp yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Altınordu'da profesyonel olup, son 2 sezonda A takımda forma giymeye başlayan Burak İnce'ye 2 yıl önce Alman devi Bayern Münih de talip olmuştu. Münih ekibi, Burak konusunda kırmızı-lacivertli kulüple iletişime geçip resmi girişimlerde bulunmuştu. Ümit Milli Takım'da da görev yapan yetenekli futbolcuyu Bundesliga'ya yeni çıkan Greuther Fürth'ün de istediği bildirildi. Burak İnce, Almanya'nın yanı sıra İspanya ve İtalya'dan da bazı kulüplerin radarında yer alıyor.

EROĞLU'NDAN ALMANCA PAYLAŞIM

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na geçen sezon Bundesliga'da küme düşen Werder Bremen'in talip olduğunu ilk kez Demirören Haber Ajansı yazarken, Almanya doğumlu teknik adamın son günlerde sosyal medya hesabından Almanca ve İngilizce paylaşımlarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. İzmir ekibinde 9 yıldır görev alan ve kırmızı-lacivertlilerde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki Hüseyin Eroğlu'nun kulüpte kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Alman basını da Eroğlu'nun Werder Bremen'in adayları arasında yer aldığını duyurdu.


- İzmir
Altınordulu Burak'ı Leverkusen istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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