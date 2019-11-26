26.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 269 bin 50 lira, en yüksek 270 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 269 bin 500 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 864 bin 334,67 lira, işlem miktarı ise 1194 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 920 bin 742,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demaş Kuyumculuk, Özak Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 269.000,00 1.458,55 En Düşük 269.050,00 1.456,00 En Yüksek 270.650,00 1.459,00 Kapanış 269.500,00 1.458,00 Ağırlıklı Ortalama 269.522,58 1.457,55 Toplam İşlem Hacmi (TL) 318.864.334,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.194 Toplam İşlem Adedi 47

Kaynak: AA