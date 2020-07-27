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Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi

Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı: "Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı;

27.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:34

Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi

Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı:

"Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı; Özellikle rakamların yüksek olması alım gücünü azalttı"

TRABZON - Altının gramı her gün yeni bir rekorla yükselişe geçerken, bu artıştan en çok etkilenen Trabzon hasır bileziği oldu. Trabzon'da yaklaşık 2,5 ay önce Trabzon hasır setinin gramı 460 TL'den satılırken bugün ise fiyatı 488 TL'ye kadar yükseldi. İçinde hasır bilezik, gerdanlık, yüzük ve küpeden oluşan setin fiyatı ise altının ayarı ve işçiliğine göre 50 ile 150 bin TL arasında değişiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon hasır bileziğinde satışların dip yaptığını belirterek üretiminin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle henüz stokları eritemediklerini belirten Yazıcı, buna altının gramının yükselmesi de eklenince işlerinin olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

"Altının gramı böyle giderse belki 550-650'yi bulacak"

Altının 9 yıl önce ons fiyatının bin 940 civarında olduğunu hatırlatan Yazıcı, "Hayatımıza giren virüs olayı piyasaları alt üst etti. En güvenilir liman olarak şuan için altın ve gümüş görülüyor. Altın ve gümüşe yatırım yapan bütün yatırımcıların yüzü gülmekte. Ne hikmetse artık bundan sonraki süreci nasıl olacağını da kestiremiyoruz ancak piyasaların biraz daha yukarı gidebileceğini öngörmekteyiz. Özellikle 9 yıl önce altının ons fiyatı bin 940 civarlarındaydı. Bu rakamları yine test etti. Biz 2 bin, 2 bin 500 rakamları görebileceğini ihtimal veriyoruz. Bu durumda da altının gramı belki 550-650 olacaktır. Gönlüm istiyor ki inşallah olmaz. Çünkü artık piyasaların, ekonominin düzelmeye ihtiyacı var. Ülkeler bu buhrandan kurtulmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum" dedi.

"Trabzon hasırı satışları dip yaptı"

Yaşanan olumsuzların Trabzon'un tescilli markası olan Trabzon Hasırı'nın satışlarını olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Yazıcı, "Trabzon hasır bileziği, tarihi hüviyete kavuşmuş bir ürünümüz. Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı. Özellikle rakamların yüksek olması alım gücünü azalttı. Burada, farklı çeşitlere 8 ayar, 14 ayar ürünlere yöneldik alım gücünü artırabilmek adına. Ancak beklediğimiz rakamlara ulaşamadık. Düğünlerde artık geline incecik teferruatlı ürünler takılıyor. Günü kurtarmanın gayreti içerisindeler. Onlara da fazla söylemeyeceğimiz bir sözümüz yok. Trabzon hasırı, üretim bazında sıfır noktaya düştük. Pandemi sürecinden önce üreticilerimiz stoklarını hala daha eritemediler. Kış boyunca yazın yapılacak olan düğünler için sezonuna hazırlık yapardık. Geçtiğimiz 2019 yılının sonunda 2020'nin hazırlıkları vardı. Fuarlara hazırlık vardı, fuarların iptal olması, pandemi sürecinin yaşanmasıyla beraber şu andaki elimizdeki stokları dahi eritemedik. Bunun eritilmesi, iç ve dış piyasa satışıyla alakalı. İhracatta olmadığı gibi yurt dışından gelen sayıya baktığımızda özellikle gurbetçilerimizi hesaba kattığımızda bunların ancak yüzde 10-15'i ülkemize gelmiştir. Düğün konusunda onlarda ötelemişler düğün tarihlerini daha sonraki zamana atmışlar. Açıkçası 2020 yılından umudumuzu kestik umarım 2021 yılına güzel bir şekilde çıkış yaparız" diye konuştu.

"Evlerde hasır bilezik ören ev hanımı sayısı azaldı"

Yaşanan olumsuzluklardan ötürü 2-3 yıl önce evlerde hasır bilezik ören ev hanımı sayısının 4-5 bin civarında iken bu sayının bugünlerde yarı yarıya azaldığını kaydeden Yazıcı, "Satış olacak ki, üretim olsun. Satış olmadığından bizde haliyle örücüye altın tel veremiyoruz. Bu konuda üretici ev hanımlarımız son derece sıkıntılı bir süreçten geçmekte. Faiz oranlarının düşmesi üretimin azalması, altına acayip bir şekilde yön vererek yükselmesini sağlıyor. İnşallah umuyoruz, altın bundan daha fazla çıkmaz ancak gerçeği de görmek gerekiyor. Altın bugüne kadar bizi yanıltmadı, bundan sonraki süreçte ons olarak 2 bin, 2 bin 500 arasını görebileceğini ihtimal veriyorum. Eğer süreç böyle devam eder, aşı bulunmaz, küresel piyasalar büyümezse altın fiyatının daha yukarı gideceğini ön görmekteyim" dedi.

Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi

Kaynak: İHA

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