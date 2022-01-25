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Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 801,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 801,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.320 lira ve Cumhuriyet altını da 5.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4'lük yükselişle 1.842 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Küresel çapta risk algısının artmasının altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olsa da ons altının son bir haftadır 1.830-1.850 dolar bandındaki hareketine devam ettiğini belirten analistler, kırılma yönünün fiyatların bundan sonraki seyrinde önemli olacağını ifade etti.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bugün Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Altın, dolar, Ekonomi, Haber

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