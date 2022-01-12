Altın ons fiyatları yükseldi mi düşecek mi 2022? Altın neden yükseliyor? Altın daha da yükselir mi, kaç TL'ye çıkar? Ons gram altın fiyatları 2022!

ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altının ons fiyatı yükselişe geçti. Verinin açıklanmasıyla birlikte ons altın 1.824 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 799 liradan işlem görüyor. Altın ons fiyatları yükseldi mi düşecek mi 2022? Altın neden yükseliyor? Altın daha da yükselir mi, kaç TL'ye çıkar?

ABD'DE ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU 2022?

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de 2021 enflasyonu yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında olan ons altının fiyatı verinin açıklanmasıyla birlikte, yükselişe geçerek 1.824 seviyesine yükseldi.

Abd'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7 olarak gerçekleşti. Analistler de yıllık artışın yüzde 7 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ DÜŞTÜ MÜ?

ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altının ons fiyatı yükselişe geçti. Verinin açıklanmasıyla birlikte ons altın 1.824 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 799 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek olan ABD enflasyon verisi açıklandı. Süper güç olarak bilinen ABD'nin 2021 yılı enflasyonu yüzde 7 ile son 40 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme sonrası altının ons fiyatı yükselişe geçti.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

GÖZLER FED TOPLANTILARINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,3 ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon göstergesi ise kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD'deki ekonomik toparlanma için "ciddi bir tehdit" olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

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