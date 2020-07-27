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Altın, gümüş yükseldi, petrol düştü

Covid-19 pandemisinde gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın ve gümüş fiyatlarını yeni rekorlara taşırken, düşük talep baskısı altındaki petrol fiyatları geriledi.

Altın, gümüş yükseldi, petrol düştü
27.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:27

Covid-19 pandemisinde gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın ve gümüş fiyatlarını yeni rekorlara taşırken, düşük talep baskısı altındaki petrol fiyatları geriledi.

Çin'deki yeni Covid-19 vakalarında son üç ayın en yüksek düzeylerine erişilmesinin ve İspanya ve Fransa'da vaka sayısındaki artışın ikinci dalga olarak algılanması, ekonomide yeni kısıtlamalar ve belirsizlikleri artıracağı kaygılarıyla güvenli limana olan talebi yükseltti.

Altın, 1,944.80 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye tırmanınca, çeyrek altın 710 lirayı, Cumhuriyet altını da 2,820 lirayı aştı. Spot gümüş fiyatları, Covid-19'da yeni bir dalga geldiğine ilişkin gelişmelerle yüzde 6.0'dan çok yükselişle 24 doları aştı.Bu gelişmelerle altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken, "yoksulların altını" diye de bilinen gümüşün benzer bir rekor düzeye çıkması için yüzde 100 daha artarak, 50 dolara ulaşması gerekiyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.41 düşüşle 43.27 dolar,Batı Teksas yüzde 1.16 düşüşle 40.83 dolar,altın yüzde 1.95 artışla 1,939.15 dolar,gümüş yüzde 6.60 artışla 24.27 dolar,bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,400.00 dolar,platin yüzde 2.01 artışla 940.27 dolar,paladyum yüzde 4.03 artışla 2,313.85 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 428 liraya, çeyrek altın 710 liraya, Cumhuriyet altını da 2,826 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin "Altın haftaya rekorla başladı" başlıklı analizinde, "Altın güçlü rallisine durmaksızın devam ederek rekor kırma yönündeki adımlarını sürdürüyor" derildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Geçen hafta ABD- Çin arasındaki gerginlik artarken, ABD'nin Çin'in Houston'daki konsolosluğunu kapatmasını istemesinin ardından, Çin de ABD için aynı istekte bulundu. "Bu gerginlik piyasaların risk iştahını kaçırırken, güvenli limanlara talebi yönlendirmiş oldu. "Avrupa birliği'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki teşvik paketini onaylaması, piyasalardaki likidite bolluğuna devam edileceği beklentisiyle altın açısından pozitif bir etki yaratan bir diğer gelişme oldu. "Altın tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında geçen haftayı 1901 dolar/onstan tamamlarken, hanesine yüzde 5'lik kazanç yazdı. "Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan sarı maden, Asya seansında 1944 dolar/onsa kadar yükselerek dolar/ons cinsinden rekor kırmış oldu."Gümüş ise geçen hafta son altı yılın en yüksek seviyesinde yeni bir zirve kaydederken, yüzde 18 gibi büyük bir kazançla haftayı tamamladı. Haftalık seansı 22.74 dolar/onstan tamamlarken, üst üste yedinci haftayı da yeşilde kapatmış oldu. "Platin, geçen hafta 933 dolar/onsla şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydederken, pandemi öncesi seviyelere dönmüş oldu. 923 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan platin, önceki haftaya kıyasla yüzde 9 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşil bir haftayı geride bıraktı ve gümüşün ardından yüzde 11'lik kazançla haftanın en çok kazanan kıymetli oldu. Seansı 2,250 dolar/onstan tamamlayan paladyum güçlü duruşunu sürdürdü.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir hafta yaşanırken, alıcıların iştahlandığı bir hafta geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti."


Kaynak: DHA

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