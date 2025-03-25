ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? 25 MART 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 25 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 15:18 itibariyle yüzde 0,16 artarak 3683,50'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 15:18 itibariyle yüzde 0,00 artışla 5980,86'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 15:18 itibariyle yüzde 0,00 artarar 11961,73'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 15:18 itibariyle yüzde 0,00 artışla 23886,54'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 15:18 itibariyle yüzde 0,20 artarak 3017,93'ten işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3695 liradan alınırken 3734 liradan satılıyor.