ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 5 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:58 itibariyle yüzde 0,76 artışla 4051,01'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:58 itibariyle yüzde 1,06 artarak 6553,49'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:58 itibariyle yüzde 1,06 artarak 13106,98'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:58 itibariyle yüzde 1,06 değer artışıyla 26173,52'den işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:58 itibariyle yüzde 0,73 artışla 3264,77'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4080 liradan alınırken 4129 liradan satılıyor.