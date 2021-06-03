ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli"

ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli" TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi için PCR testlerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

ALTİD Başkanı Sili: "PCR testi, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bakımından son derece önemli"

ANTALYA - TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi için PCR testlerinin son derece önemli olduğunu söyledi. Şili, KDV indirimi ile ilgili de, "Bu süreçte tabii devletimizin yaptığı çaba ve desteklerin yanı sıra tüm tesisler adına mal sahiplerinin elini taşın altına koyması gerekmektedir" dedi.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme aşamasına geçildi. Bu kapsamında ülke girişlerinde uygulanan PCR testi, KDV indirimi ve kira stopajlarıyla ilgili atılan önemli adımlar hakkında Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, açıklama yaptı.

"Hem yüksek PCR maliyeti düştü hem de ülkeye pozitif vaka girişi önlendi"

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte PCR testi ile ilgili bir açıklık geldiğini aktaran Sili, "Bugüne kadar birçok ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde PCR uygulaması vardı ama nisan ayında yapılan bir açıklamayla 15 ülkeden PCR istenmeyecekti. Ama bu ay itibariyle 3 kademe söz konusu oldu. Birinci kademede bir takım ülkeler hem PCR hem de karantina zorunluğuna tabilerken, bazı ülkeler ise sadece PCR testiyle giriş yapmaktalar. Genel olarak kaynak pazarlarımızı değerlendirdiğimizde aşı olmuş veya daha önce hastalığı geçirmiş kişiler, belgesi olmak kaydıyla Türkiye'ye girişlerde PCR zorunluğundan muaflar. Ancak belgelendirilmemesi durumunda arzu ederlerse PCR, olmadı negatif antijen testi kabulü söz konusu. Tabii bu konu biraz rahatlık getirdi. Bize kaynak pazarlardan gelecek insanların yüksek PCR maliyetlerini önüne geçmek adına bir diğer taraftan tabii her ülkenin girişlerinde bir kontrolün yapılıyor olması bu noktada, Türkiye'ye pozitif vakaların girmemesi bizlerin de sağlığı anlamında son derece önemliydi. Yapılan çalışmalar bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi.

"Mal sahipleri elini taşın altına koymalı"

Açıklanan KDV indirimi ve kira stopajlarıyla ilgili de konuşan Sili, "KDV indirimi birçok sektörde olduğu gibi turizmde de yüzde bir oranından, haziran sonuna kadar açıklanmıştı. Ama temmuz sonuna kadar devam edeceğiyle ilgili çalışma yapıldı. Bu çalışma hem kiralık tesisler anlamında hem de esnaf adına kira stopajlarının yüzde 20'lerden 10'lara çekildiği konusunun devamı temmuz sonuna kadar netleştirildi. Bunlarda olumlu gelişmeler. Bu süreçte tabi devletimizin yaptığı çaba desteklerin yanı sıra tüm tesisler adına mal sahiplerinin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Çünkü görülen o ki 2021 sezonu bir tık daha iyi olacak geçen seneden ama bu işin toparlanması daha önceki krizden daha zor olacak. Daha önceki krizlerden Türkiye özelindeydi ama şimdi dünya genelinde ciddi bir kriz var. Dolasıyla toparlanmamız birkaç seneyi alacak. Bu noktada herkesin bir dayanışma içerisinde olması gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak