Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Altay ile 0-0 berabere kaldı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, maç sonu düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Altay'a karşı alınan beraberliğin istedikleri bir sonuç olduğunu söyleyen Sözer, "Yüzde 80 topa sahibi bizdik, oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirseydik kapıyı açabilirdik, maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok ağır oynadık, yavaş oynadık. Daha hızlandırmamız lazım topu. Kale önünde, ceza sahasının etrafında daha istekli, daha cesur gol pozisyonlarımızın olması lazımdı. Bunlar eksikti bugün. Beraberliğe üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. 2 puan bıraktık, bunları güzel analiz edeceğiz. Sonrasında gelip maçlara hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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