Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu

Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir. 5 senedir bu işle mücadele ediyoruz. Burada bir hikaye de yazdık. Biz 18 yıl sonra Süper Lig'e döndük ama Mustafa Denizli ile birlikte döndük" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, "Muhteşem bir duygu. Emek verdiğiniz, ilgi gösterdiğiniz bir şeyin karşılığını alabilmek hayatta her zaman en mutluluk verici şeydir. 5 senedir bu işle mücadele ediyoruz. Burada bir hikaye de yazdık. Biz 18 yıl sonra Süper Lig'e döndük ama Mustafa Denizli ile birlikte döndük. 38 yıl sonra hocamızı kulübe geri getirdik. Hiç burada çalışmamıştı, ilk kez burada çalıştı ve bizi şampiyon yaptı. Bu bir kulübün varlığının en büyük kanıtıdır. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Günler sonra ilk defa taraftarlarımızla birlikte olduk. Bunun ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu."MUSTAFA HOCA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"Teknik direktör Mustafa Denizli'nin geleceği ile ilgili olarak gelen bir soruya ise Ekmekçioğlu, "Mustafa hocamız her zaman bu kulübün bir parçası. Tabii ki de hocamız bu kulüpte her zaman var olacak. İstediği şekilde bu kulüpte devam edecek. Devam etmek istediği sürece devam edecek" cevabını verdi."SÜPER LİG'DE AYAKLARI YERE BASAN BİR ALTAY OLACAK"Alsancak Stadı'nı önümüzdeki seneye yetiştireceklerine inandığını söyleyen Özgür Ekmekçioğlu, "Biz Süper Lig'de ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini ön plana çıkaran bir Altay yaratmaya çalışacağız. Çok üst düzey transferlerdense bizim politikamız daha reel olacak" ifadelerini kullandı."KADER BİZE BUNLARI YAŞATTI"Süper Lig'e İstanbul deplasmanında veda ettikten sonra tekrar İstanbul'da Süper Lig'e yükselmelerinin hatırlatılması üzerine ise Ekmekçioğlu, "Ben kaderci bir insanım, kadere inanırım. O dönemden bu güne çok şey değişti. Yönetimler değişti. Kader bize bunları yaşattı. İki İzmir ekibi bir final yaşadık. Güzel bir galibiyet oldu. Kader bize bir çok yerde bunun sinyalini verdi, biz de bunun peşinden koşturmaya devam ettik" şeklinde konuştu."BİZE GÜZEL BİR HATIRA OLDU"İzmir Kulüpler Birliği Vakfı ile güzel bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan başkan Ekmekçioğlu, "İzmir Kulüpler Birliği Vakfımız var. Beraber bir çalışma yürütüyoruz. Biz de hep beraber, birlik beraberlik içerisinde bu süreci yönetiyoruz. Farklı partilerden milletvekilleri ve belediye başkanları aynı kare içerisinde fotoğraf verebildik. Bu da bize güzel bir hatıra oldu" dedi.Desteklerinden ötürü, emeği geçenlere teşekkür eden Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu organizasyonda emeği geçen başta sayın cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza, federasyon başkanımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı
Ali Koç, Aboubakar için tüm şartları zorluyor! Menajeriyle transfer pazarlığı başladı
Ali Koç, Aboubakar için tüm şartları zorluyor! Menajeriyle transfer pazarlığı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Şevval Şahin
Spor Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu: Muhteşem bir duygu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 23:37:57. #1.16#

title