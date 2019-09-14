Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
14.09.2019 16:40
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
6 gün süren ve Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı şampiyonaya 51 ilden 389 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 19 sıklette madalya dağıtıldı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Can ve Genel Sekreter Halit Keleş takdim etti.
6 gün süren ve Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı şampiyonaya 51 ilden 389 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 19 sıklette madalya dağıtıldı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Can ve Genel Sekreter Halit Keleş takdim etti.
Kaynak: DHA