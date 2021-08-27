Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
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Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi

Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendiTİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 'Alo 136' İhbar Hattı'na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre milyonlarca lira ikramiye veriyor.

'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 'Alo 136' İhbar Hattı'na ihbarda bulunarak kaçakçılığı önleyenlere operasyonun neticesine göre milyonlarca lira ikramiye veriyor. Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, "Alo 136'ya ihbarda bulunan vatandaşlara 2021 yılında 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı" dedi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla daha etkin mücadele için 2009 yılında 'Alo 136' Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'nı devreye soktu. 7 gün 24 saat hizmet veren ihbar hattına vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar sayesinde büyük operasyonlara imza atıldı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre; bu kapsamda 2021 yılında Alo 136'ya toplam 7 bin 803 çağrı gelirken, sınır kapılarının kameralarla takip edilmesine imkan tanıyan Komuta Kontrol Merkezi'nden de takip edilebilen operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, sigara, alkol ve akaryakıt başta olmak üzere toplam 10 milyon lira değerinde yakalamalar yapıldı.

VATANDAŞLAR İHBARLARIYLA AKTİF GÖREV ALIYORAlo 136'ya vatandaşlar tarafından gelen çağrılar ihbar niteliği taşıyorsa, yapılan operasyon neticesinde yakalamanın niteliğine göre ikramiye ödeniyor. Bu kapsamda Alo 136'ya ihbarda bulunan vatandaşlara 2021 yılında 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlar yurt dışından ücretsiz olarak '+90 312 136 11 22' numarasını da arayarak ihbarda bulunabiliyor. Gelen çağrılar, özel olarak eğitilen 12 kişilik ekip tarafından karşılanarak, ihbar niteliği taşıyorsa 2 yöntemle değerlendiriliyor. İhbarın niteliği sadece bir ili ilgilendiriyorsa doğrudan ilgili idareye yönlendiriliyor. Ancak daha fazla koordinasyon gerektiren bir ihbar ise ihbar, istihbarat dairesinde değerlendirmeye tabi tutularak, operasyonel hazırlıklar yapılıyor. Alo 136'ya daha çok sigara, alkol kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ihbarlar gelirken, bakanlığın ilgilendiği alan dışında gelen ihbarlar ise yetkili kurumlara yönlendiriliyor. MİKTARI, İHBARI YAPILAN YAKALAMANIN NİTELİĞİ BELİRLİYORİhbarda bulunan vatandaşlara devlet tarafından ikramiye hakkı tanınıyor. Temel olarak ihbarlara bakıldığında, verilen ihbar neticesinde bir yakalama olması gerekiyor. İkramiye ödemelerinin alt ve üst limiti yokken, ödenecek miktar vatandaşın yaptığı ihbar neticesinde yakalanacak eşyaya, eşya türüne ve yakalamanın niteliğine bağlı olarak belirleniyor. Bu yakalama neticesinde mahkeme kararı ile konu kesinleştikten sonra ikramiye süreci başlıyor. 'VATANDAŞLARIN MÜCADELEMİZE KATKI VERMESİ GÜCÜMÜZÜ ARTTIRIYOR'

Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, Alo 136'nın işleyişi ve önemine ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Uslu, "Geçen yıl toplam 2,2 milyon civarında ikramiye ödememiz var. Vatandaşımızdan beklentimiz kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerimize destek vermeleri. Onların Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına yaptıkları ihbarlar neticesinde yaptığımız operasyonlara dahil olması, bu mücadeleye katkı vermesi bizim de gücümüzü artırıyor. Bizim için çok önemli, önemsediğimiz bir konu var; bize ihbar yapan vatandaşların kimliğinin gizli kalması konusu. Kendileri istemediği sürece hiçbir şekilde kimlikleri açıklanmıyor, gizli tutuyoruz. Geçmiş yıllardaki örnekleri de göz önünde bulundurduğumuzda bireysel bazda baktığımızda vatandaşlarımızın ihbarları neticesinde milyon TL değerinde ihbar ikramiyesi aldıklarını görüyoruz. Bu anlamda hem ülkeye karşı görevlerini yapmış hem de ikramiyeden faydalanmış oluyorlar. Vatandaşlarımızın Alo 136 ihbar hattı aracılığıyla yaptıkları katkılar sonucunda çok ciddi yakalamalar elde ettik. Bu yakalamalar neticesinde devletimizin ciddi kayıpları engelleniyor" dedi.

Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi
Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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Son dakika haber: 'Alo 136'ya kaçakçılık ihbarı yapanlara 2021'de 1,2 milyon TL ikramiye ödendi - Haberler
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