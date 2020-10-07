Almanya Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alıyor. A Milli Futbol Takımımız Almanya'ya konuk olacak. Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya Türkiye maçı nerede?

A Milli Takımımız, özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya Türkiye maçı nerede? Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Türkiye maçı, 7 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Almanya Türkiye maçı TRT Spor'dan naklen şifresiz yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45