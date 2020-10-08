Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
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Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı

08.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:39

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yla oynadığı mücadelenin görünmeyen kahramanlarından olan ve attığı golle mücadelenin en iyi isimlerinden olan Efecan Karaca'nın performansı takdir topladı. Maçın ardından yaptığı açıklamada duygulanan ve gözleri dolan tecrübeli oyuncu, "Her Türk çocuğu gibi hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Alanyaspor'daki muhteşem yükselişiyle 30 yaşında A Milli Takım formasına kavuşan Efecan Karaca, dünkü Almanya mücadelesinde "atom karınca" gibi çalıştı. İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 67. dakikada Neuhaus'a yaptığı pres sonrası topu kazandı ve karşı karşıya pozisyonda skoru 2-2 yaptı.

Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı

Milli takımdaki 3. maçında ilk golünü atan Efecan, büyük mutluluk yaşadı. A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere kalınan maçı değerlendirdi.

Efecan Karaca açıklamasında, "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim" dedi.

Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı

GÖZLERİ DOLDU

Attığı golle ilgili konuşurken duygulanan ve gözleri dolan milli oyuncu açıklamasının devamında, "Milli Takım'da 3. maçım, 2. 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum" dedi.

"RUSYA'YI YENMEK İSTİYORUZ"

Efecan Karaca, Uluslar Ligi maçları ile ilgili, "Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz" dedi.

Maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası Efecan Karaca, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.

İşte Efecan'la ilgili yapılan bazı yorumlar;

Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı
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