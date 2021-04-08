Almanya Güreş Ligi'ne Türk patron

Almanya Güreş Federasyonu 1. Güreş Ligi'ni Türk iş adamı Cihat Karaman aldı.

Almanya Güreş Federasyonu 1. Güreş Ligi'ni Türk iş adamı Cihat Karaman aldı.

Dünyanın en önemli güreş ligleri arasında yer alan Deutsche Bundesliga'nın hakları, Ludwigsburg'ta Murr kasabasında yapılan törenle Türk iş adamı Cihat Karaman tarafından dört yıllığına satın alındı. Almanya 1. Güreş Ligi, Türk işadamı Cihat Karaman'ın firmasının adı olan 'Birtat' ile birlikte anılacak. Törende Almanya Güreş Federasyonu Başkanı Manfred Werner, verdikleri bu büyük destek nedeni ile Cihat Karaman'a teşekkür ederken Cihat Karaman ise, "Dünyanın en güçlü güreş ligine destek olmak şahsım, firmam ve Almanya'da yaşayan Türkler için son derece önemli bir işbirliği oluşturacaktır. Bu bizim için gurur kaynağı. İçinde pek çok dünya şampiyonu bulunan bu lig sporcularını Olimpiyatlara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İşbirliğine aracılık eden güreş antrenörü Hamdan İflazoğlu da bu olayın güreş tarihinde bir ilk, devrim ve milat olduğunu belirterek, "Almanlar güreşi sahiplerine teslim etti" dedi. Federasyon Başkanı Manfred Werner'e, federasyon yetkililerine ve Cihat Karaman'a, Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek'in Aba Güreşi kitabı hediye edildi. Konuyla ilgili Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyon Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu olayın Türk ve Alman güreşi ortak çalışmaları, birlikte başarıları ve Almanya'daki Türk çocukları için de bir fırsat olduğunu belirterek, Almanya Güreş Federasyonu Başkanı Manfred Werner, Cihat Karaman ve Hamdan İflazoğlu'nu bu başarılarından dolayı kutladı. Başkan Lütfü Savaş, bu yıl Hatay'da yapılacak 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Almanya Güreş Federasyonu Başkanı Werner, lig başkanı Karaman ve Avrupa Aba Güreşi Federasyon Başkanı İflazoğlu'nu Hatay'da ağırlamaktan mutlu olacaklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı