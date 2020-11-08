Almanya'da Biden sevinci
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Almanya'da Biden sevinci

08.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:40
Almanya'da Biden sevinci

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden olurken, dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Başkanı Joe Biden'ı gönderdiği mektupla tebrik etti. Steinmeier, mektubunda ABD ile yeni dönemde daha fazla iş birliği, güvenilirlik ve sağduyu içinde ilişkilerin gelişeceğini umut ettiğini belirterek, "Başkanlığınız, Almanya dahil ülkenizin sınırlarının çok ötesinde sayısız insanın umutlarını bir araya getiriyor. Yeni bir ortak zeminin umududur. Sağduyu ve sorunluk içerisinde dünyanın içinde bulunduğu sorunlara çözümler getirilmesi için umut doğdu. Almanya'da güçlü bir ortak bulacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Avrupalı komşularımızla birlikte Atlantik ötesi ortaklığı yenileyelim" diyen Steinmeier, "Almanya olarak daha iyi, daha barışçıl ve adil bir dünya için yanınızda olmaya hazırız. Ayrıca tüm Amerikalılar arasında yeni bir ortak zemin oluşturma mücadelesinde size başarılar diliyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de ABD seçimlerinden zaferle çıkan Jeo Biden'ı tebrik ederek, iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Yeni umutların yeni başkana bağlı olduğunu ifade eden Merkel'in tebrik mesajını Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Twitter hesabından duyurdu. Merkel, açıklamasında transatlantik ilişkilerin önemine değinerek, hem Biden'a hem de Yardımcısı Kamala Harris'e şans ve başarı temennisinde bulundu. Merkel, "Başkan Biden ile gelecekteki iş birliğini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek için transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise seçimi kaybeden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı eleştirerek, "Donald Trump'ın yönetim biçimi ve uluslararası alanda davranış biçimi bize büyük sorunlara neden oldu. Transatlantik ilişkilerin yeniden dengelenmesi gerekiyor. İnanıyorum ki Joe Biden bu sorunları düzeltecektir. Öncelikle tamamen kutuplaşmış ülkeyi yeniden birleştirmek, Amerikan halkı arasındaki birliği yeniden sağlamak en büyük görev olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Almanya'da Biden sevinci
Almanya'da Biden sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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