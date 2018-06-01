Almanya'da Alarm! 2 Aslan, 2 Kaplan ve 1 Jaguar Hayvanat Bahçesinden Kaçtı
Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan hayvanat bahçesindeki iki aslan, iki kaplan ve bir jaguar kaçtı. Polis bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların kaçması üzerine polis kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.
FIRTINA YÜZÜNDEN KAÇTILAR
Hayvanların fırtınadan kaynaklanan selden faydalanarak kaçtıkları açıklandı. Taşan nehrin çitleri yıkması sonucu hayvanlar özgür kaldı.
Trier polisi, kaçan tüm hayvanların hala hayvanat bahçesinin arazisinde olduğuna inanıldığını söyledi.
KAÇAN AYI YAKALANDI
Kaçan hayvanlar içerisinde bir ayının da bulunduğu ancak daha sonra vurularak öldürüldüğü bildirildi.
KOMŞU ÜLKELER DE ALARMA GEÇTİ
Lüksemburg ve Belçika sınırına yakın olan kentte yaşanan bu olay sonrası komşu ülkeler de alarma geçti.
400 HAYVAN YAŞIYORDU
Hayvanat bahçesi, birçoğu büyük kediler olan yaklaşık 400 hayvana ev sahipliği yapmaktadır.
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pkk lı domuzları yesinler zaten mikropturlar hade aslanlarım haberlerinizi bekliyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evet dikkali olun bunun arkasinda islami örgüt var .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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inşalla ordaki pkk lıları telef ederler hade aslanlarım saldırın parçalayın pkklılarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kesin üst aklın işi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fetöcüler idam edilsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır