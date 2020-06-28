Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor Alman hükümetinin koronavirüs salgınını bahane ederek Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Almanya'da doğup büyüyen bir vatandaş, Almanya'nın tavrını "Para Avrupa'da kalsın istiyorlar" olarak tanımlarken Alman vatandaş Marina Gruzova "Türkiye'de tedbirler Avrupa'dan daha iyi" dedi.

Tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile en iyi savaşan ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi, Almanya'nın güvensiz göstererek vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini engellediği ortaya çıktı.

Bodrum'a ilk yabancı turist olarak Almanya'dan gelenler, Avrupa ülkelerinin, tatile gidecekleri, Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlerin az olduğunu ve güvenilir olamadığını söyleyerek koronavirüs salgınının daha da yüksek oranda görüldüğü ülkelere yönlendirdiğini anlattı.

TURİSTLER HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

En iyi şekilde koronavirüsle savaşan ülkelerin başında gelen Türkiye'yi güvensiz bölge olarak gösteren Almanya'nın yaptığı tüm propagandalara rağmen Bardakçı koyundaki Azka Otele gelen gurbetçiler ve Almanlar, ülkedeki önlemler karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

"PARA AVRUPA'DA KALSIN İSTİYORLAR"

Almanya'da doğup büyüyen Gürkan Kamacı, Türkiye'yi güvensiz ülke olarak gösterdiklerini ifade ederek, "Uçakla geldik yolculuk çok güzel geçti. Buradan gitmeden önce bir rapor alacağız. 48 saat öncesinden rapor almamız gerekiyor. Ondan sonra da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Almanya'da her yer açıldı. Mesafe koruma uygulaması devam ediyor. Aldığımız haberlere göre Almanya'da da bir yükseliş var. Almanya'da herkes tedirgin görülüyor. Tatile gidip gitmeme konusunda tedirgin herkes. 2'inci bir dalga olur mu, olmaz mı gibisinden endişeler söz konusu. Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya Türkiye'yi tehlikeli bölge olarak ilan ettiği için biraz daha sıkıntılı buraya gelmek. Türkiye'yi böyle göstermemiş olsalardı, çok büyük bir talep patlaması olurdu. En az vaka Türkiye'de var. İspanya'da, İtalya'da daha büyük sıkıntı vardı. Paranın Avrupa'da kalmasını istiyorlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEDBİRLER ÇOK ÇOK DAHA İYİ"

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de tatil yapan Marina Gruzova ise "Biletimizi aldık geldik hiçbir sıkıntı çekmedik. Türkiye çok sıkıntılı dediler hiçbir sıkıntı göremiyoruz. Avrupa ülkelerinden daha da fazla önlem ve daha fazla temizlik var burada. Koronavirüs tedbirleri çok çok daha iyi Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA