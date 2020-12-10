Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın
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Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın

10.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:21

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman ve Yunan 53 milletvekili, Almanya Başbakanı Merkel'e yazdıkları mektupta Türkiye'ye denizaltı satışının durdurulması çağrısında bulundu. Mektupta olası bir çatışma durumunda Türkiye'nin Alman denizaltılarını kullanabileceğinden endişe duyulduğu da yer aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Alman ve Yunan milletvekilleri, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Türkiye'ye Alman denizaltı satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben 53 milletvekilinin imzasıyla Twitter'da yayınlanan mektuptaTürkiye'nin tehditlerinin endişe verici boyuta geldiğibelirtilerek, "Avrupa Parlamentosu'nun Yunan ve Alman üyeleri olarak, Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz" denildi.

"ENDİŞELİYİZ" MESAJI

DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğnediği, bu bağlamda uluslararası hukuka da aykırı hareket ettiği belirtilen mektupta, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB üyesiülkelere yönelik askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz ve Türkiye'nin olası bir çatışmada Almanya'da üretilen denizaltıları kullanabileceğinden korkuyoruz" ifadesine yer verildi.

ALMAN HÜKÜMETİNE "ASKIYA ALIN" ÇAĞRISI

Mektupta, Alman hükümetinin, ağırlıklı olarak Alman Thyssen Krupp şirketi tarafından üretilen ve Türkiye'de montajı yapılan denizaltıların, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra bakım servislerinin askıya alınması için acil önlemlere başvurması istendi.

AB ZİRVESİNDE TÜRKİYE'YE KARŞI YAPTIRIMLAR ELE ALINACAK

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak tanımlıyor. Türk hükümeti isebu iddiaları reddederek,arama faaliyeterinin yasal olduğunu savunuyor. Bugün başlayan ve yarına kadar devam edecek AB zirvesinde, Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye karşı uygulanacak olası yaptırımlar da ele alınacak.

Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın
Haber Yorumları (14)
FB: YA BENDE AVRUPAYI ÇOK ŞEY SANIRDIM MADEM HİÇMİŞ BUNLAR
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HAYIRLI OLSUN: ŞİMDİDEN MİLLİ DENİZALTIMIZ TÜM VATANIMIZA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
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DOĞRUCU: merak etmeyin yerli denizaltı çalışmalarına çok önce başlandı bile.
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