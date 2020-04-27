HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Allianz'dan yeni hizmet: "Görüntülü ve yazılı tıbbi destek" - Ekonomi
Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Haber

Allianz'dan yeni hizmet: "Görüntülü ve yazılı tıbbi destek"

Allianz Türkiye, sağlık sigortası sahibi müşterilerine 7 gün 24 saat ücretsiz tıbbi danışmanlık sunduğu Dr. Allianz hizmetinin kapsamını genişletti.

27.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:54
Allianz'dan yeni hizmet:

Allianz Türkiye, sağlık sigortası sahibi müşterilerine 7 gün 24 saat ücretsiz tıbbi danışmanlık sunduğu Dr. Allianz hizmetinin kapsamını genişletti. Telefon ile yapılan danışmanlığa, yazılı ve görüntülü görüşme seçenekleri de eklendi. Allianz ayrıca Koronavirüs dönemine özel 9 ana branşta anlaşmalı uzman hekimler ile de görüntülü tıbbi destek vermeye başladı.

Allianz Türkiye, sağlık sigortası sahibi müşterilerine 7 gün 24 saat sesli danışmanlık hizmeti verdiği Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı'nın kapsamını yazılı ve görüntülü görüşme seçenekleri ile genişletti. Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sağlık branşındaki yaklaşık 1.3 milyon müşterilerine mükemmel bir deneyim oluşturma hedefiyle değişen ihtiyaçlara göre yenilikçi ürün ve hizmetler hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Özdemir, "Sağlık müşterilerimiz 2015 yılından bu yana akıllarına takılan, bilgi almak istedikleri tıbbi konularda 7/24 Dr. Allianz hattımızı arıyor, doktor ve hemşirelerden oluşan deneyimli bir ekipten ücretsiz hizmet alıyor. Dr. Allianz'ın hizmet kapsamını daha da geliştirmek üzere hayata geçirmeyi planladığımız uygulamalara, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hız verdik. Toplumsal sorumluluğumuz doğrultusunda, bu olağanüstü dönemde müşterilerimize daha fazla kanaldan hizmet verebilmek amacıyla sesli hizmetimize, online platformlarımızdan yazılı ve görüntülü görüşme seçeneklerini de ekledik." dedi.

Uzman hekimlerle 9 ana branşta görüntülü randevu

Bir yandan dünyadaki dijital yenilikleri takip ederken, bir yandan da ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, "Liderliğini üstlendiğimiz sağlık branşında da sigortalılarımız bizden, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Dr. Allianz hizmetimize yeni eklediğimiz hizmetlerle müşterilerimize; en çok ihtiyaç duydukları anda tıbbi konularda; telefon, videolu görüşme ya da webchat ile akıllarına takılanları danışabilecekleri bir platform oluşturduk. Bu döneme özel hayata geçirdiğimiz bir başka uygulamamız da, Allianz'ın anlaşmalı uzman muayenehane hekimlerinin, randevu alan sigortalılarımız ile görüntülü iletişim kurabilmesi oldu. Bu platform üzerinden müşterilerimize; kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, ortopedi ve kardiyoloji branşlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmet poliçe teminat ve limitlerini de kesinlikle etkilemiyor." diye konuştu.

'Nefes Ol' projesiyle sağlık çalışanlarına destek

Öte yandan şirket, bu dönemde sağlık çalışanlarına da destek olmak için bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Allianz Türkiye'nin bağış desteğiyle Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın hayata geçirdiği 'Nefes Ol' projesi kapsamında, İstanbul'da çalışan ve koronavirüs hastalığı nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için, yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otelde tek kişilik odalar tahsis edildi.

Yapılan bilgilendirmede; Dr. Allianz'dan görüntülü ve yazılı destek almak için, Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden ya da allianz.com.tr web sayfasındaki 'Online İşlemler'- 'Sağlığım' bölümünde yer alan menü kullanılabilir. Sesli görüşme yapmak isteyenler ise Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden tek tuş ile arama başlatabilir ya da Dr. Allianz hattını telefon numarasını direkt arayabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Ekonomi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Ekonomi
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Angela Merkel Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Roberto Carlos Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç İtalya Ambulans Futbolcu
Şu an buradasınız: Allianz'dan yeni hizmet: "Görüntülü ve yazılı tıbbi destek" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 11:14:25. #1.15#
title