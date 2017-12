Allianz Arena'da Büyük Tehlike

ONUR DİNÇER - ÖZEL HABER



Alman kulübünü telefonla arayıp, Türk vatandaşı bir Beşiktaş taraftarı olarak 20 Şubat'taki dev maçı statta izlemek istediğimizi bildirdik ve şu yanıtı aldık: "Sisteme üyeliğinizi yaptırdıktan sonra satın alma işlemleri başlayacak. 35 ila 130 euro arasında değişen fiyatlardaki biletlerden hemen satın alabilirsiniz!"



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş, 20 Şubat'ta Allianz Arena'da oynayacağı ilk maça UEFA'nın 2 yıl ertelemeli men cezası nedeniyle özel önem veriyor.



Ceza tehlikesi nedeniyle bu sezon Avrupa'daki maçlara taraftar götürmeyen siyah-beyazlı kulüp, Almanya'daki karşılaşma için de organizasyon düzenlememe kararı alırken, taraftarlara da karşılaşmaya gitmemeleri çağrısı yaptı. Almanya'daki Leipzig karşılaşmasında deplasman taraftarına yer ayrılmamasını sağlayan Kartal, Leipzig'in ev sahibi ekip taraftarlarına ayrılan bölüme siyah-beyazlıların girmemesi için önlem almasıyla da müsabakayı kazasız atlatmıştı.



Ancak aynı durumun Bayern Münih maçı için geçerli olmadığı ortaya çıktı. Alman ekibinin deplasman seyircisine yer ayırmasa da kendi taraftarının bulunduğu tribünlere Türk taraftarların girmesi konusunda bir kısıtlama getirmediği tespit edildi. Bayern Münih Kulübü'nü telefonla arayarak yetkililerle yaptığım görüşme bu tehlikeyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.



Çözümü anlattı



Kendimi İstanbul'da yaşayan bir Beşiktaş taraftarı olarak tanıttım ve karşılaşmayı Allianz Arena'da takip etme olanağım olup olmadığını sordum. Bilet satın alma isteğimi ilettiğim kulüp görevlisinden, neler yapmam gerektiğini bana sırasıyla anlatmasını rica ettim.



Öncelikle bilet satın aldığım takdirde maçı statta izleyebileceğim konusunda bilgilendirildim. Bayern Münih'in resmi internet sitesindeki üyelik bölümünde gerekli işlemleri yaparak işe başlamam gerektiği, bunun da online formu doldurup, 60 euroluk ücretin kredi kartımdan çekilmesiyle tamamlanacağı iletildi. Ardından da, "Üyeliğinizi yaptırdıktan sonra bize ulaşarak bilet talebinizi iletmeniz gerekiyor. Sonra da satın alma işlemleri başlayacak. Beşiktaş maçının 35 ila 130 euro arasında değişen fiyatlarındaki biletlerden satın alabileceksiniz" denildi.



Beşiktaş Kulübü'nün bu maça taraftarının gitmemesi yönünde çalışması olduğunu belirterek, bilet satın aldıktan sonra stada girememe riskiyle karşılaşıp karşılaşmayacağımı sorduğum Bayern yetkilisi bunun üzerine şu yanıtı verdi: "Siz de o zaman deplasman seyircisine ayrılan bölüm için değil, diğer yerlerden bilet satın alırsınız. Bayern Münih taraftarlarıyla birlikte maçı ev sahibi ekibin seyircileri içinde izlersiniz."



'Ülkeye bakmıyoruz'



Açıklayıcı bilginin ardından teyit etmek maksadıyla iki noktayı detaylandırmasını istedim:



1. Beşiktaş taraftarıyım. Rakip seyirciyle birlikte aynı tribünde yer almam sıkıntı doğurmaz mı?



2. Türk vatandaşı olarak Bayern üyelik sistemine kaydolmam ya da bu maç için bilet almamın önünde bir engel yok mu?



Başta verdiği bilgilendirici notun ayrıntılarına giren Alman yetkili sözlerini şöyle noktaladı:



"Biz kulüp olarak üyelik sistemine giren ve bilet satın alan kişilerin hangi takımı tuttuğuna ya da hangi ülke vatandaşı olduğuna bakmayız. Belirttiğim adımları 1 Ocak'a kadar yaptığınız takdirde, bilet satışı halen devam ediyorsa ki şu an ediyor, maçı statta izleyebilirsiniz."



İkinci el bilet de var



Bilet satışlarını kulüp üyeliği üzerinden gerçekleştiren Bayern Münih, statta hiç boşluk kalmaması ve mümkün olduğu kadar çok sayıda seyircinin maçları izlemesi için de bir sistem işletiyor. 'İkinci el bilet pazarı' isimli sisteme kulübün internet sitesi üzerinden kayıt olunuyor.



Bilet almış ama maça gitmekten vazgeçmiş ya da sezonluk kombinesi olup, karşılaşmayı takip etmeyecek olan bilet sahipleri bu sistem üzerinden biletlerini yeni alıcılara ulaştırıyor. İkinci el bilet pazarı, her maç için belli tarihlerde açılıp, karşılaşmanın başlamasına 4 saat kalana kadar online alışverişe imkan verirken, sisteme kayıtlı olmak ve geçerli bir kredi kartı sahipliği, biletlere ulaşmak için yeterli oluyor.



Bayern Münih Kulübü'nün resmi internet sitesinde sıradaki maçlar tek tek listeleniyor. Sisteme üye olan taraftarlar istedikleri karşılaşmaya kredi kartlarıyla bilet satın alabiliyor.







]



]



]