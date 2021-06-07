ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru

ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Evin Demir 10 bin metre pist yürüyüşte Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Evin Demir 10 bin metre pist yürüyüşte Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri atletizm alanında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde 4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 89. Türkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Evin Demir 10 bin metre pist yürüyüşte Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

"Evin Demir, Dünya ve Avrupadaki sıralamasını yükseltti"

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Evin Demir, 45: 56.54'lük derecesi ile Ayşe Tekdal'a ait U23 Türkiye rekorunu 1 dakika 22 saniye geliştirdi. Evin Demir bu derecesiyle 2021 Dünya sıralamasında 13. sıraya, Avrupa listesinde ise 4. sıraya yerleşti. Yarışma sonrasında düzenlenen ödül töreninde, Evin Demir'in ödülünü ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Doç. Dr. Işık Bayraktar verdi.

Öte yandan ALKÜ'lü sporcu Evin Demir'in 24 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım için şansı devam ederken, ALKÜ'de öğrenim gören Eda Tuğsuz cirit atma branşında; Salih Korkmaz ise 20 km yürüyüş branşında katılım hakkı kazandı. - ANTALYA

ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru
ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Şevval Sam Burak Özçivit Kerimcan Durmaz
Spor Enes Ünal Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ALKÜ öğrencisinden Türkiye rekoru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:12:37. #1.14#

title