Alışverişe çıkacaklar dikkat! İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile pazarların haftada bir kez kurulmasına izin çıktı. Genelgeye göre pazar yerleri cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılacak. Bu gelişme sonrası vatandaş hangi pazarın açık olduğunu merak eder oldu. İşte bugün İstanbul'da semt semt açılan pazar yerleri.