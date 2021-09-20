Alim Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alim Karaca'nın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında Alim Karaca gelmektedir. Alim Karaca'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Alim Karaca kimdir, aslen nereli, kaç yaşındadır, evli mi, hangi partide çalışıyor, hangi ilçenin belediye başlanı? Tüm detaylar sizlerle...

ALİM KARACA KİMDİR?

09 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de doğdu. Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başladı, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Siyasi kariyerine İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarında başladı. Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı.

Alim Karaca, evli ve 2 çocuk sahibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla İli Fethiye İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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