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Alibec Yunanistan'a kiralandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alibec Yunanistan'a kiralandı

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan'a kiralık olarak verildi.

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Yunanistan'a kiralık olarak verildi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, Romanya'dan sonra Yunanistan'a kiralandı. Sezon başında Romanya'nın CFR Cluj takımına kiralanan Denis Alibec, devre arası transfer döneminde de Yunanistan'ın Atromitos takımına kiralandı.

Cluj teknik direktörü Dan Petrescu'nun ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Denis Alibec, Yunanistan 1.lig takımlarından Atromitos'a kiralandı. Kayserispor bu transferden kiralama ücreti almayacak. Alibec'in maaşı ise Yunanistan takımı tarafından ödenecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayserispor, Yunanistan, Atromitos, Romanya, Spor, Haber

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