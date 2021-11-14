Aliağaspor FK'dan evinde farklı galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 3. Haftasında sahasında Çiğli Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup etti. Aliağaspor FK bu sonuçla birlikte 9. Bölge 2. Grupta puanını 6'ya çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kulüp başkanı Kamil Önal ile Aliağalı futbolseverler birlikte izledi. Karşılaşma iki takımın kontrollü oyunu ile başlasa da ev sahibi takım, taraftarının güçlü desteği ile 10'uncu dakikadan itibaren üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Ev sahibi takım ilk yarıyı İlker Ataseven'in attığı gol ve Egecan Çevir'in kendi kalesine attığı golle 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibine vermeyen sarı siyahlılar tempoyu artırdı.

İkinci yarının henüz başında 48.dakikada ilk golün sahibi İlker Ataseven farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 54'te Barış Tenşi, 89'da ise Abdullah Çınar attıkları gollerle farkı 5'e çıkardı. Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan sarı siyahlılar galibiyet sevincini taraftarı ile birlikte yaşadı. Futbolcuları tribün önüne çağıran taraftarlar, futbolculara üçlü çektirdi.

"Profesyonel lige çıkacağımıza inanıyoruz"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, şunları söyledi:

"Evimizdeki galibiyetlere devam ediyoruz. Geçen hafta aldığımız mağlubiyet bizi çok üzmüştü. Bir an önce sahaya çıkarak aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyorduk. İlk yarıda skor üstünlüğünü ele alarak ikinci yarıda keyifli bir futbol oynadık. Maçlarımızın tamamını kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile profesyonel lige çıkacağımıza inanıyoruz" - İZMİR